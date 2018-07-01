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В Котовске закрыли единственный роддом
Вчера, 18:07
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Вчера в Котовске закрыли единственный в городе родильный дом, теперь будущих мам направляют в Тамбовский Перинатальный центр. При этом в отделении гинекологии останется дежурный врач-акушер, если что он сможет принять экстренные роды. По словам главы города Котовска Алексея Плахотникова учреждение устарело не только морально, но и физически. К слову, в Тамбове также в массовом порядке закрыли родильные дома, как и ранее это сделали в сельских территориях.
Фото: kotovsk.pro
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