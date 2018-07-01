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Закрывать рынок на ул. Куйбышева передумали
Вчера, 18:15
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Продуктовый рынок на улице Куйбышева в Тамбове будет продолжать свою работу еще в течение нескольких лет. Как оказалось земельный участок, где ведется бойкая торговля, находится в аренде у предпринимателя, который в свою очередь его предоставляет другим продавцам. Напомним, в мае текущего года рынок планировали закрыть, так как территория не отвечает санитарным нормам.
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