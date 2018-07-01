Закрывать рынок на ул. Куйбышева передумали 0 Продуктовый рынок на улице Куйбышева в Тамбове будет продолжать свою работу еще в течение нескольких лет.

В Котовске закрыли единственный роддом 0 Вчера в Котовске закрыли единственный в городе родильный дом, теперь будущих мам направляют в Тамбовский Перинатальный центр.

В Тамбовской области незаконно вырубают лес 0 Прокуратурой Бондарского района выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев на территории муниципального образования.

Жители Рассказово масштабно отметили день молодежи 0 В Рассказово прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи областного уровня.

Тамбовские профсоюзы за повышение пенсионного возраста 0 2 июля в Тамбове состоялось совместное рабочее совещание совета Общественной палаты Тамбовской области и президиума регионального союза профсоюзов, результатом которого стало принятие нового заявления.

ФК «Тамбов» одержал крупнейшую победу со счетом 9:0 0 В контрольном матче на сборе в Белоруссии ФК «Тамбов» одержал крупнейшую в своей истории победу со счетом 9:0, уже в первом тайме тамбовчане отправили четыре мяча в ворота вице-чемпиона Армении футбольного клуба «Бананц».

63% – руководителей сельхозорганизаций в возрасте 50 лет и старше 0 Выпуск серии изданий «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» начинается в июне 2018 года публикацией книги «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика» - сообщает Тамбовстат.

Депутаты поддержали повышение пенсионного возраста 0 Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали законопроект Правительства РФ, который предполагает повышение пенсионного возраста.

Пожилая мать смертельно ранила сына за его поведение 0 Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ по факту трагедии, которая произошла в городе Тамбове.

Сотрудники мясоперерабатывающего цеха требуют выплаты заработной платы 0 Работникам цеха по переработке мяса в Стрельцах Тамбовского района не платят зарплату, по их словам проблема существует с мая месяца.

В районе площади В. Ленина в Тамбове ввели дополнительные ограничения 0 На улицах Горького, Карла Маркса, Интернациональной в Тамбове городские власти установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку.

На перекресте по ул. Чичканова возможно запретят поворот налево 0 Сегодня городские власти должны решить проблему перекрёстка улиц Советская/Чичканова в городе Тамбове, где регулярно происходят ДТП.

Под Тамбовом загорелся локомотив с 500 пассажирами 0 В нескольких километрах от Тамбова загорелся локомотив пассажирского состава №123 Новосибирск – Белгород.

Детская больница получила аппарат ЭКМО за 12 млн. рублей 0 Благотворительный Фонд помощи детям World Vita , который развивается при поддержке ведущих российских СМИ, подарил Тамбовской областной детской клинической больнице аппарат для экстренного вспомогательного кровообращения (ЭКМО).

Мальчик, попавший под поезд, находится в реанимации 0 В Тамбове в районе улицы Стрелецкая 8-летний мальчик попал под колеса поезда и был серьезно травмирован, в настоящий момент он находится в реанимации

Александр Никитин провел встречу с председателем облизбиркома 0 27 июня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел встречу с председателем областной избирательной комиссии Андреем Офицеровым по вопросам подготовки к единому дню голосования, который состоится 9 сентября

«КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей 0 В Тамбовской области на трассе Р22 в месте проведения дорожных работ грузовик «КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей

Объявлен сбор средств на строительство монумента в честь тамбовчан – участников войны в Афганистане 0 Тамбовское региональное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» объявило о сборе денежных средств на возведение мемориала в честь тамбовчан – участников войны в Афганистане

Прогнозируются грозы с порывами ветра до 18 м/с 0 На территории Тамбовской области 27 июня прогнозируются местами грозы с порывами ветра до 18 м/с.