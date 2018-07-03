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Лицей №14 города Тамбова в числе лучших в России
Вчера, 07:22
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На основе рейтинга агентства RAEX в число 50 лучших школ России вошел лицей № 14 города Тамбова. Образовательное учреждение неоднократно занимало первые места в областных и всероссийских рейтингах, лицей № 14 также входит в число заведений, выпускники которых поступают в лучшие университеты России в 2018 году.
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