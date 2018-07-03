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В Мичуринске вынесен приговор сыну, который убил свою мать
Вчера, 07:35
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Мичуринский городской суд вынес приговор мужчине, который до смерти забил свою мать, причиной конфликта стали нравоучения матери, которая просила сына бросить пить. Во время скандала сын набросился на родительницу с кулаками и избил ее. Через некоторое время, когда он вернулся, пожилая мать уже умерла. Как выяснили медики причиной смерти стали травмы головы и переломы ребер.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Стоит отметить, что гражданин уже привлекался за избиение матери.
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