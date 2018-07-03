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» » Завершается строительство плотины в Пичаевском районе

Завершается строительство плотины в Пичаевском районе

Вчера, 16:24
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Уже к сентябрю в Пичаевском районе Тамбовской области построят подпорную плотину на реке Пичаевка. Стоимость работ превышает 20 млн. рублей. Благодаря новой плотине уровень воды в реке будет поднят на два метра, что позволит улучшить качество водоснабжения в муниципальном образовании.
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