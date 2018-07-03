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В центре Тамбова прорвало трубу с горячей водой
Вчера, 16:33
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На теплосетях, которые обслуживаются компанией ПАО «Квадра» во время гидравлических испытаний произошёл порыв сетей. Перекрёсток улиц Карла Маркса и Куйбышева залило горячей водой, которая как из гейзера рвалась наружу из колодезных люков. В настоящий момент вода откачивается из теплокамер для того чтобы точно определить место порыва.
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