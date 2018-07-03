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В Тамбов на фестиваль приедет Лев Лещенко
Сегодня, 07:57
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Хедлайнером фестиваля «Песни над Цной», который пройдет в Тамбове в августе станет народный артист РСФСР Лев Лещенко. В этот раз перед тамбовчанами выступят 12 музыкальных коллективов и сольных исполнителей, в том числе группа «Губерния», исполняющие народные песни и казачьи романсы.
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