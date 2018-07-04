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Три семьи из Котовска удостоены медали "За любовь и верность"
Сегодня, 07:35
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В преддверии праздника семьи, любви и верности три семьи из Котовска Липатниковых, Марченко и Савиловых получат медали «За любовь и верность». Награда присуждается парам, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, добившимся благополучия.
В частности супруги Лев Федорович и Мария Михайловна Савиловы пару лет назад отметили золотую свадьбу, за годы совместной жизни воспитали 2 детей, 3 внуков и 1 правнука.
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