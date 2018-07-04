На трассе произошло лобовое столкновение большегрузов 0 На трассе М-6 произошло серьезное ДТП с участием транспортных средств предназначенных для перевозки больших грузов

Вынесен приговор участнику разбойного нападения на АЗС в Тамбове 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор жителю Московской области, который обвинялся в разбойном нападении на АЗС.

Три семьи из Котовска удостоены медали "За любовь и верность" 0 В преддверии праздника семьи, любви и верности три семьи из Котовска Липатниковых, Марченко и Савиловых получат медали «За любовь и верность».

Возбуждено 59 уголовных дел по коррупционным преступлениям 0 В первом полугодии 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 59 коррупционных преступлений за период прошлого года 50, такие цифры были озвучены на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Иномарка в Тамбове протаранила автобус 0 В Тамбове произошло ДТП автомобиль «Rover» врезался в пассажирский автобус, который получил повреждения.

В Тамбов на фестиваль приедет Лев Лещенко 0 Хедлайнером фестиваля «Песни над Цной», который пройдет в Тамбове в августе станет народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Бизнес-проект «Улей» Михаила Семенова не выдержал конкуренции 0 В Тамбове закрывается супермаркет «Улей» на бульваре Энтузиастов, который работал с 2004 года.

В центре Тамбова прорвало трубу с горячей водой 0 На теплосетях, которые обслуживаются компанией ПАО «Квадра» во время гидравлических испытаний произошёл порыв сетей.

Завершается строительство плотины в Пичаевском районе 0 Уже к сентябрю в Пичаевском районе Тамбовской области построят подпорную плотину на реке Пичаевка.

Фестиваль "Вишнёвый сад" пройдет в городе Уварово 13 и 14 июля 0 Уже 13 и 14 июля в городе Уварово пройдет фестиваль фольклора и народных промыслов "Вишнёвый сад".

В Мичуринске вынесен приговор сыну, который убил свою мать 0 Мичуринский городской суд вынес приговор мужчине, который до смерти забил свою мать, причиной конфликта стали нравоучения матери, которая просила сына бросить пить.

Лицей №14 города Тамбова в числе лучших в России 0 На основе рейтинга агентства RAEX в число 50 лучших школ России вошел лицей № 14 города Тамбова.

Закрывать рынок на ул. Куйбышева передумали 0 Продуктовый рынок на улице Куйбышева в Тамбове будет продолжать свою работу еще в течение нескольких лет.

В Котовске закрыли единственный роддом 0 Вчера в Котовске закрыли единственный в городе родильный дом, теперь будущих мам направляют в Тамбовский Перинатальный центр.

В Тамбовской области незаконно вырубают лес 0 Прокуратурой Бондарского района выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев на территории муниципального образования.

Жители Рассказово масштабно отметили день молодежи 0 В Рассказово прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи областного уровня.

Тамбовские профсоюзы за повышение пенсионного возраста 0 2 июля в Тамбове состоялось совместное рабочее совещание совета Общественной палаты Тамбовской области и президиума регионального союза профсоюзов, результатом которого стало принятие нового заявления.

ФК «Тамбов» одержал крупнейшую победу со счетом 9:0 0 В контрольном матче на сборе в Белоруссии ФК «Тамбов» одержал крупнейшую в своей истории победу со счетом 9:0, уже в первом тайме тамбовчане отправили четыре мяча в ворота вице-чемпиона Армении футбольного клуба «Бананц».

63% – руководителей сельхозорганизаций в возрасте 50 лет и старше 0 Выпуск серии изданий «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» начинается в июне 2018 года публикацией книги «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика» - сообщает Тамбовстат.