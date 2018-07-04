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Вынесен приговор участнику разбойного нападения на АЗС в Тамбове

Сегодня, 08:09
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Вынесен приговор участнику разбойного нападения на АЗС в Тамбове Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор жителю Московской области, который обвинялся в разбойном нападении на АЗС. В мае 2010 года на АЗС в районе Студенецкой Набережной города Тамбова подсудимый вместе со своими подельниками, напали на водителя ООО «ТНК-Продукт». Злоумышленники похитили деньги и материальные ценности. Стоит отметить, что практически всех членов банды удалось в кратчайшие сроки задержать, но одному удалось скрыться. Лишь спустя 8 лет его удалось поймать, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года.
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