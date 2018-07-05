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Александр Никитин вручил обманутым дольщикам ключи от квартир
Вчера, 17:38
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Дольщикам многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, Звездный переулок, 13 «Б» глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручили ключи от квартир. Строительство объекта началось в 2013 году, но было заморожено уже через несколько лет. Застройщика - Центржилстрой неоднократно привлекали к административной ответственности, а позже возбудили уголовное дело за мошенничество. Достраивала дома компания «АИЖК Тамбовской области». В целом решить проблему обманутых дольщиков губернатор обещает до конца года.
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