|
40,9% жилищного фонда составляют дома, построенные более 47 лет назад
Сегодня, 06:44
Комментариев: 0
Версия для печати
Наряду со здоровьем и образованием, наиболее значимую роль для населения играют жилищные условия. Наличие собственного жилья и его благоустройство обеспечивают человеку благоприятную среду обитания, повышают качество жизни. В 2017 г. в среднем на одного жителя области приходилось 28,6 кв. метра общей площади жилых помещений.
40,9% жилищного фонда Тамбовской области составляют дома, построенные более 47 лет назад – сообщает Тамбовстат. 54,5% жилищного фонда имеет износ до 30%, в том числе в сельской местности 39,1%, что свидетельствует о том, что на селе изношенность жилищного фонда выше.
Наиболее высокая доля ветхого жилищного фонда в городах: Кирсанове – 8,7%, Тамбове –3,5%, Моршанске – 2,4%, районах: Ржаксинском – 2,3%, Кирсановском и Токаревском – по 1,8%, Пичаевском -1,7%.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.