|
«Горький Паб» стал фигурантом дела о нарушении имущественных прав FIFA
Сегодня, 07:20
Комментариев: 0
Версия для печати
После обращения Международной федерации футбольных ассоциаций Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Максимус» - владельца пивного бара «Горький Паб», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Максима Горького, 16, по признакам недобросовестной конкуренции.
Поводом для обращения послужило то, что на рекламном баннере, размещенном на ограждении пивного бара, незаконно используются обозначения «FIFA WORLD CUP» и «RUSSIA 2018». Рассматриваемые действия в соответствии со специальной нормой Закона о подготовке и проведении в России Чемпионата мира по футболу являются незаконными и признаются актом недобросовестной конкуренции.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.