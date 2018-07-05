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» » «Горький Паб» стал фигурантом дела о нарушении имущественных прав FIFA

«Горький Паб» стал фигурантом дела о нарушении имущественных прав FIFA

Сегодня, 07:20
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После обращения Международной федерации футбольных ассоциаций Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Максимус» - владельца пивного бара «Горький Паб», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Максима Горького, 16, по признакам недобросовестной конкуренции.

Поводом для обращения послужило то, что на рекламном баннере, размещенном на ограждении пивного бара, незаконно используются обозначения «FIFA WORLD CUP» и «RUSSIA 2018». Рассматриваемые действия в соответствии со специальной нормой Закона о подготовке и проведении в России Чемпионата мира по футболу являются незаконными и признаются актом недобросовестной конкуренции.
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«Горький Паб» стал фигурантом дела о нарушении имущественных прав FIFA

Сегодня, 07:20
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После обращения Международной федерации футбольных ассоциаций Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Максимус» - владельца пивного бара «Горький Паб», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Максима Горького, 16, по признакам недобросовестной конкуренции.

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