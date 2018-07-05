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УФАС России направило в адрес Тамбовской городской Думы предупреждение
Сегодня, 07:28
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В декабре 2017 года Тамбовская городская Дума дала согласие на отчуждение муниципального имущества - объектов газового хозяйства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Тамбовтеплосервис» в счет долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». По мнению Тамбовского УФАС указанные решение может привести к созданию преимущественных условий получения муниципального имущества отдельным хозяйствующим субъектом.
В этой связи вынесено предупреждение Тамбовской городской Думе о необходимости прекращения признаков нарушения антимонопольного законодательства путем отмены вышеуказанных решений в срок до 31 июля 2018 года.
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