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Фонд содействия кредитованию выдал предпринимателям свыше 6 млрд. рублей
Сегодня, 10:25
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За 10 лет фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тамбовской области заключил 480 соглашений, на развитие бизнес проектов предпринимателям было выделено более 6 миллиардов рублей.
По мнению первого заместителя главы администрации Тамбовской области Александра Ганова это один из самых важных и базовых инструментов для развития предпринимательства у нас в области.
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