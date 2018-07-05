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В Сосновском районе пройдет масштабная гонка с препятствиями
Сегодня, 10:31
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В августе в Сосновском районе пройдет вторая масштабная гонка с препятствиями «ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ» в рамках ежегодного фестиваля русского этноспорта Атмановские кулачки. Участников ждёт сложная беговая трасса с препятствиями, проложенная по природному ландшафту, на которой каждый сможет испытать себя, проверить на что способен.
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