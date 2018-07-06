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В Строителях пройдет первый открытый районный фестиваль рок-музыки
Сегодня, 06:30
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19 июля в поселке Строители Тамбовского района пройдет первый открытый районный фестиваль рок-музыки. Перед зрителями выступят более 10 групп из Тамбовской области, Воронежа и самого Борисоглебска. По итогам зрительских симпатий группу-победителя, наградят "хрустальной гитарой" от главы Тамбовского района. Начало концерта в 17.00.
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