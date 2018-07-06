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В Бокино открыли мост стоимостью 3 миллиона рублей
Сегодня, 06:34
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В селе Бокино Тамбовского района торжественно открыли переправу по мосту, которая соединяет жителей посёлка с улицей Заречной и дачным товариществом Заря. На строительство моста в рамках федеральной программы было выделено 3 млн. рублей.
- Завершилась реконструкция долгожданного моста, и мы вводим его в эксплуатацию. Теперь соединятся два населённых пункта, - заявил глава Тамбовского района Алексей Бородин.
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