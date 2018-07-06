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ХК "Тамбов" покидают ключевые нападающие
Сегодня, 06:48
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Хоккейную команду Тамбов покинули два ключевых нападающих - Сергей Гриф и Константин Ластовецкий, они уходят в другие команды. Стоит отметить, что Ластовецкий выступал за "Тамбов" только в минувшем сезоне, где набрал 32 очка. На следующей неделе хоккеисты выходят из отпуска, чтобы начать подготовку к старту нового сезона.
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