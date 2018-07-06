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Перекрыта улица Пролетарская в Тамбове
Сегодня, 14:13
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С 7 июля на улице Пролетарская в районе перекрестка с улицей Мичуринская в городе Тамбове перекрыто движение для транспортных средств. В настоящее время там ведутся строительные работы. Автомобильную дорогу на этом участке расширят до 4 полос. Контролирует выполнение работ заказчик МКУ «Дирекция городских дорог».
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