Перекрыта улица Пролетарская в Тамбове 0 С 7 июля на улице Пролетарская в районе перекрестка с улицей Мичуринская в городе Тамбове перекрыто движение для транспортных средств.

ХК "Тамбов" покидают ключевые нападающие 0 Хоккейную команду Тамбов покинули два ключевых нападающих - Сергей Гриф и Константин Ластовецкий, они уходят в другие команды.

В Бокино открыли мост стоимостью 3 миллиона рублей 0 В селе Бокино Тамбовского района торжественно открыли переправу по мосту, которая соединяет жителей посёлка с улицей Заречной и дачным товариществом Заря.

В Строителях пройдет первый открытый районный фестиваль рок-музыки 0 19 июля в поселке Строители Тамбовского района пройдет первый открытый районный фестиваль рок-музыки.

Стартовал третий этап «Лидеров Тамбовщины» 0 В центре межрегиональных связей стартовал третий этап «Лидеров Тамбовщины».

В Сосновском районе пройдет масштабная гонка с препятствиями 0 В августе в Сосновском районе пройдет вторая масштабная гонка с препятствиями «ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ» в рамках ежегодного фестиваля русского этноспорта Атмановские кулачки.

Фонд содействия кредитованию выдал предпринимателям свыше 6 млрд. рублей 0 За 10 лет фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тамбовской области заключил 480 соглашений, на развитие бизнес проектов предпринимателям было выделено более 6 миллиардов рублей.

УФАС России направило в адрес Тамбовской городской Думы предупреждение 0 В декабре 2017 года Тамбовская городская Дума дала согласие на отчуждение муниципального имущества - объектов газового хозяйства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Тамбовтеплосервис» в счет долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

«Горький Паб» стал фигурантом дела о нарушении имущественных прав FIFA 0 После обращения Международной федерации футбольных ассоциаций Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Максимус» - владельца пивного бара «Горький Паб», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Максима Горького, 16, по признакам недобросовестной конкуренции.

Александр Никитин вручил обманутым дольщикам ключи от квартир 0 Дольщикам многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, Звездный переулок, 13 «Б» глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручили ключи от квартир.

На трассе произошло лобовое столкновение большегрузов 0 На трассе М-6 произошло серьезное ДТП с участием транспортных средств предназначенных для перевозки больших грузов

Вынесен приговор участнику разбойного нападения на АЗС в Тамбове 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор жителю Московской области, который обвинялся в разбойном нападении на АЗС.

Три семьи из Котовска удостоены медали "За любовь и верность" 0 В преддверии праздника семьи, любви и верности три семьи из Котовска Липатниковых, Марченко и Савиловых получат медали «За любовь и верность».

Возбуждено 59 уголовных дел по коррупционным преступлениям 0 В первом полугодии 2018 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 59 коррупционных преступлений за период прошлого года 50, такие цифры были озвучены на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Иномарка в Тамбове протаранила автобус 0 В Тамбове произошло ДТП автомобиль «Rover» врезался в пассажирский автобус, который получил повреждения.

В Тамбов на фестиваль приедет Лев Лещенко 0 Хедлайнером фестиваля «Песни над Цной», который пройдет в Тамбове в августе станет народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Бизнес-проект «Улей» Михаила Семенова не выдержал конкуренции 0 В Тамбове закрывается супермаркет «Улей» на бульваре Энтузиастов, который работал с 2004 года.

В центре Тамбова прорвало трубу с горячей водой 0 На теплосетях, которые обслуживаются компанией ПАО «Квадра» во время гидравлических испытаний произошёл порыв сетей.

Завершается строительство плотины в Пичаевском районе 0 Уже к сентябрю в Пичаевском районе Тамбовской области построят подпорную плотину на реке Пичаевка.