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Лесной акустики не будет
Сегодня, 06:18
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В этом году организаторы фестиваля "Лесная акустика" сообщили, что не будут проводить традиционное мероприятие. По словам организатора Павла Терехова на данный момент заинтересованности в проведении (материальных, эмоциональных и человеческих ресурсов) ни у кого нет. Фестиваль имеет давнюю историю, проводился с 2009 года, в прошлом году в нем приняли участие 14 тамбовских и несколько иногородних групп.
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