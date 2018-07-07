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» » На ул. Никифоровская в Тамбове приступили к строительству долгожданной ливневки

На ул. Никифоровская в Тамбове приступили к строительству долгожданной ливневки

Сегодня, 06:24
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На ул. Никифоровская в Тамбове приступили к строительству долгожданной ливневки На ул. Никифоровская в Тамбове рабочие приступили к строительству долгожданной ливневой канализации, которая должна решить проблему многолетнего затопления жилых дворов. Планируется проложить свыше 300 метров трубопровода и установить аж 18 колодцев, запланировано устройство и очистных сооружений. Стоимость работ порядка 6 миллионов рублей.
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