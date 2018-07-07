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1 года 6 месяцев за взятку инспектору ДПС
Сегодня, 06:28
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На днях судом был, вынес приговор в отношении жителя Рассказовского района, которого признали виновным в покушении на дачу взятки. Молодой человек при составлении в отношении него административного материала за управление транспортом состоянии алкогольного опьянения, предложил инспектору ДПС привлечь его по другой статье, более мягкой статье. За это преступник предложил в общей сложности 20 тыс. рублей, доблестный сотрудники полиции отказался от денег. Приговором суда рассказовцу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
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