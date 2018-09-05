Вячеслав Володин: «Москва позавидует вам» Комментариев: 0



Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что общественные префектуры — важный институт гражданского общества. Более того спикер парламента дал четкий посыл, что подобную практику нужно распространять и в других регионах страны. «Москва позавидует вам», - убежден Вячеслав Володин.



При этом не все разделяют данную позицию так, по мнению депутата Тамбовской городской Думы, Артема Александрова, общественные префектуры, с юридической точки зрения и фактически, мало чем отличаются от советов территорий. «Состав префектуры утверждается постановлением администрации, площадка может прекратить своё существование также по инициативе администрации города. Процедура избрания префекта и состава префектуры - это вообще пародия над выборами. К примеру, префекта «Центральной» избрали на собрании, где присутствовало всего 162 человека, тогда как префектура охватывает 43 тысячи жителей Тамбова». Вчера с рабочим визитом Тамбовскую область посетил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Ключевой темой визита стало изучение опыта по внедрению общественных префектур на территории города Тамбова, председателю Госдумы рассказали и показали реализацию новой общественной структуры на практике. Глава администрации области Александр Никитин, рассказал, что у новой формы общественного самоуправления есть серьезные перспективы, и возлагает на префектуры большие надежды.Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что общественные префектуры — важный институт гражданского общества. Более того спикер парламента дал четкий посыл, что подобную практику нужно распространять и в других регионах страны. «Москва позавидует вам», - убежден Вячеслав Володин.При этом не все разделяют данную позицию так, по мнению депутата Тамбовской городской Думы, Артема Александрова, общественные префектуры, с юридической точки зрения и фактически, мало чем отличаются от советов территорий. «Состав префектуры утверждается постановлением администрации, площадка может прекратить своё существование также по инициативе администрации города. Процедура избрания префекта и состава префектуры - это вообще пародия над выборами. К примеру, префекта «Центральной» избрали на собрании, где присутствовало всего 162 человека, тогда как префектура охватывает 43 тысячи жителей Тамбова».



