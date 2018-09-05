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Джон Уоррен приехал в Тамбовскую область
5 сентября 2018
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Ведущий программы НТВ «Поедем, поедим» Джон Уоррен вместе со съемочной группой посетил город Тамбов. Вначале журналисты побывали в мастерской ремесленного шоколада, а потом ведущий программы на набережной приготовил настоящие тамбовские чебуреки. Кроме Тамбова Джон Уоррен посетит Мичуринск, Котовск, Тамбовский и Инжавинский районы, где англичанин попробует тамбовский окорок, соберёт урожай овощей и яблок
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