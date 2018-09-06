В Тамбове коммунисты провели собрание по подготовке к референдуму Комментариев: 0



По итогам собрания была создана региональная инициативная группа по проведению референдума РФ, утверждена формулировка предлагаемого к вынесению на референдум РФ вопроса о пенсионной реформе.



«Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?» 5 сентября Тамбовский обком КПРФ организовал собрание Тамбовской областной региональной подгруппы по инициированию референдума о пенсионной реформе. В собрании инициативной подгруппы приняли участие 112 граждан, проживающих на территории Тамбовской области. В соответствии с законодательством они прошли предварительную регистрацию у нотариуса и оформили необходимые заявления в избирательную комиссию Тамбовской области.По итогам собрания была создана региональная инициативная группа по проведению референдума РФ, утверждена формулировка предлагаемого к вынесению на референдум РФ вопроса о пенсионной реформе.«Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»



