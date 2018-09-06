В Тамбове прикрыли очередной игровой клуб

Предприниматель не доказал, что у него «самые вкусные блинчики» 0 Тамбовское УФАС России 5 сентября 2018 года признало рекламу «Блинной» нарушающей требования Закона о рекламе – сообщает сайт управления.

Лаборатория областного онкологического диспансера в числе лучших 0 В течение года специалисты международной программы EQAS оценивали качество исследований в онкологических диспансерах по всему миру.

Самая талантливая молодежь удостоилась муниципальных стипендий 0 В Тамбовском молодежном театре прошла торжественная церемония награждения муниципальными стипендиями.

В Тамбове 18-летние крадут водку из магазинов, что дальше? 0 Чем может заниматься 18-летний молодой человек? В России он может служить в армии или где-нибудь учиться. В Тамбове такой молодой человек может попасться на краже водки из магазина.

Тамбовский пенсионер найден мертвым недалеко от дома 0 В Мичуринске найден мертвым 61-летний пенсионер, который пропал без вести 22 августа. Тело мужчины было найдено неподалеку от дома, где он и проживал. Пенсионер вышел из дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Тамбовский велопутешественник отправляется в Америку 0 Тамбовский велосипедист Александр Осипов 9 сентября отправится в Америку, чтобы стартовать с побережья Аляски и финишировать в столице Мексики городе Мехико. Таким образом, этим маршрутом велопутешественник сможет завершить кругосветное велопутешествие, которое он начал много лет назад.

Началось производство обновленной LADA 4х4 0 «АвтоВАЗ» приступил к производству LADA 4х4 2019 модельного года: автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника.

Жестокое убийство в Мичуринске 0 В Тамбовской области произошло очередное жестокое убийство. Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 28-летней девушки, сообщает Следственный комитет.

В ходе миграции Тамбовская область потеряла 3850 человек 0 В Тамбовской области сложилась тяжелая ситуация с выездом местного населения в другие регионы России и за рубеж. Так, за январь-июль 2018 года в Тамбовскую область приехало 20436 человек, а выехало 24286 человек.

Фото с места смертельного ДТП в Знаменском районе 0 В Знаменском районе Тамбовской области 5 сентября в ДТП погибла женщина 1991 года рождения. В 9 часов 24 минуты на 493-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Знаменского района, водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1992 года рождения, не справился с

В Тамбове прикрыли очередной игровой клуб 0 Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный игровой клуб на Бульваре Энтузиастов в городе Тамбове.

В Тамбове коммунисты провели собрание по подготовке к референдуму 0 5 сентября Тамбовский обком КПРФ организовал собрание Тамбовской областной региональной подгруппы по инициированию референдума о пенсионной реформе.

Котовск превратят в «умный город» 0 Город Котовск вошел в федеральную программу Минстроя РФ «Умный город».

Джон Уоррен приехал в Тамбовскую область 0 Ведущий программы НТВ «Поедем, поедим» Джон Уоррен вместе со съемочной группой посетил город Тамбов.

Вячеслав Володин: «Москва позавидует вам» 0 Вчера с рабочим визитом Тамбовскую область посетил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

ВАЗ-2107 владеют 1,73 млн россиян 0 Самым распространенным автомобилем в России является ВАЗ-2107. Сейчас по российским дорогам бегают 1,73 миллиона таких машинок. На втором месте по распространенности ВАЗ-2106 – 1,54 миллиона, на третьем месте «Нива» - 1,01 миллиона, такие данные приводит «Автостат».

Погиб пассажир «Мазда 6» 0 В результате ДТП в Сосновском районе 3 сентября погиб пассажир автомобиля «Мазда 6», мужчина 1980 года рождения.

Сахарную свеклу выгоднее собирать в октябре 0 В Ржаксинском районе Тамбовской области приступают к уборке сахарной свеклы нового урожая. В этом году сахарной свеклой занимаются в восьми крупных агрофирмах.

Судебное разбирательство о судьбе регионального оператора по вывозу мусора продолжается 0 В июле девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Тамбовской области, который признал конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона недействительным. Региональным оператором по итогам конкурса выбрана АО «Тамбовская сетевая

Новая регистратура будет встречать посетителей детской поликлиники 0 Продолжаются ремонтные работы регистратуры поликлиники детской областной больницы.