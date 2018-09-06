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Самая талантливая молодежь удостоилась муниципальных стипендий
Вчера, 07:31
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В Тамбовском молодежном театре прошла торжественная церемония награждения муниципальными стипендиями. На рассмотрение поступило 119 заявок, из них для награждения было выбрано 36 человек.
«Я от всей души хочу поздравить награжденных, их учителей и наставников, их родителей, которые воспитали замечательных детей. Хочу пожелать ребятам здоровья, дальнейших успехов в учебе и востребованности», - заявил на торжественном мероприятии глава города Сергей Чеботарев.
Так размер премии составит пять тысяч рублей, а стипендии – три тысячи рублей ежемесячно в течение учебного года.
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