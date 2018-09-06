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Лаборатория областного онкологического диспансера в числе лучших
В течение года специалисты международной программы EQAS оценивали качество исследований в онкологических диспансерах по всему миру. Лаборатория Тамбовского областного онкологического диспансера вошла в список лучших в мире и была удостоена международного сертификата. В лаборатории ежедневно проводится до 3 тысяч исследований в рамках государственной программы.
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