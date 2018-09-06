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Цена на зерновые культуры пошла в рост
Сегодня, 07:01
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Индекс цен производителей на реализованную сельхозпредприятиями продукцию за август 2018 года составил 102,5%, - сообщает Тамбовстат. В августе 2018г. из продукции растениеводства наибольший рост цен отмечен: пшеница – на 2,3%, ячмень – на 0,5%. По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, на полях региона убрано 90 процентов урожая зерновых культур.
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