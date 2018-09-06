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Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Боброва
Сегодня, 07:59
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В настоящее время в Тамбовском областном суде в рамках апелляционного производства рассматривается уголовное дело в отношении А.Ф. Боброва обвиняемого по статье ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Судебное заседание назначено на 20 сентября.
В августе администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве. Отметим, что с октября 2010 по сентябрь 2015-го Александр Бобров занимал пост главы администрации Тамбова, ныне занимающий должность заместителя главы Коврова. Как отмечают ковровские порталы, именно Бобров оказался самым богатым из ковровских чиновников по итогам 2016 года.
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