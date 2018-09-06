В поселке Строитель торжественно открыли пешеходную дорожку Комментариев: 0



«Да, это не великая магистраль, всего 130 метров. Но жители микрорайона несколько лет испытывали неудобства», - с гордостью заявил глава района.



Вопросы местных жителей, а не развалится ли пешеходная дорожка после зимы, так как нет бордюрного камня, щебень в некоторых местах стал расходиться пока остались без ответа. Главное, что успели ввести в эксплуатацию «грандиозный» объект в аккурат перед выборами. Вчера в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а. В мероприятии принял участие лично глава Тамбовского района Алексей Бородин, которые перерезал вместе с жителями красную ленточку, депутаты Тамбовской областной Думы и другие высокопоставленные чиновники. Можно сказать, что были организованы самые настоящие народные гуляния.«Да, это не великая магистраль, всего 130 метров. Но жители микрорайона несколько лет испытывали неудобства», - с гордостью заявил глава района.Вопросы местных жителей, а не развалится ли пешеходная дорожка после зимы, так как нет бордюрного камня, щебень в некоторых местах стал расходиться пока остались без ответа. Главное, что успели ввести в эксплуатацию «грандиозный» объект в аккурат перед выборами.



