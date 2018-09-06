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Юбилей А.М. Плахотникова станет праздников для всех котовчан

Сегодня, 09:43
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Юбилей А.М. Плахотникова станет праздников для всех котовчан Уже на следующей неделе 12 сентября главе города Котовска А.М. Плахотникову исполняется 60 лет. В преддверии такой важной даты предприниматели города решили сделать подарки горожанам. Представитель инициативной группы, директор городского рынка Виктор Катюнин, заявил, что Алексей Михайлович отказался от подарков и отметил, что для него лучший подарок – хорошее настроение жителей.

В связи с юбилеем А.М. Плахотникова на следующей неделе горожан ждут скидки на ярмарках, аж целых 6%, а 12 сентября в общественном транспорте будет бесплатный проезд для всех, кто достиг возраста 60 лет и старше. Юбилей главы города Котовска жители ждут с нетерпением.
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Юбилей А.М. Плахотникова станет праздников для всех котовчан

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