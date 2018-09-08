Довыборы в областную Думу - отрыв фаворита от конкурентов в 20 раз Комментариев: 0

Артем Александров (КПРФ) – 16,2%

Игорь Долгов (ЛДПР) – 8,1%

Елена Кулакова («Родина») – 19,9%

Андрей Харламов («СР») – 3,1%

Константин Черкасов («ЕР») – 48,9%



«Дорогие жители Сосновского и Моршанского районов! От всей души благодарен Вам за поддержку! Это наша общая с Вами победа! На предвыборном этапе мы вместе с вами определили круг первоочередных проблем, выработали стратегию дальнейшей работы», - заявил победитель Константин Черкасов.



Его оппонент на выборах кандидат от КПРФ Артем Александров, отметил, что избирательная кампания была очень интенсивная и интересная. «Всего в округе был 51 избирательный участок, где мы не смогли закрыть комиссии, есть вопросы к адекватности результатов. В селе Верхняя Ярославка с агитацией мы были за несколько дней до выборов, хорошо отработали село и удивителен результат: за Константина Черкасова – 90%, Артема Александрова – 2,5% и с подобными результатами участки еще встречаются», - отмечает Артем Александров.



Действительно на отдельных избирательных участках итоги выборов существенным образом отличаются от средних показателей по округу, где кандидат от партии «Единая Россия» набирает в почти в 20 раз больше голосов, чем его оппоненты. 9 сентября состоялись выборы депутата Тамбовской областной Думы по Сосновскому округу, явка избирателей – 35%. Итоги выборов следующие:Артем Александров (КПРФ) – 16,2%Игорь Долгов (ЛДПР) – 8,1%Елена Кулакова («Родина») – 19,9%Андрей Харламов («СР») – 3,1%Константин Черкасов («ЕР») – 48,9%«Дорогие жители Сосновского и Моршанского районов! От всей души благодарен Вам за поддержку! Это наша общая с Вами победа! На предвыборном этапе мы вместе с вами определили круг первоочередных проблем, выработали стратегию дальнейшей работы», - заявил победитель Константин Черкасов.Его оппонент на выборах кандидат от КПРФ Артем Александров, отметил, что избирательная кампания была очень интенсивная и интересная. «Всего в округе был 51 избирательный участок, где мы не смогли закрыть комиссии, есть вопросы к адекватности результатов. В селе Верхняя Ярославка с агитацией мы были за несколько дней до выборов, хорошо отработали село и удивителен результат: за Константина Черкасова – 90%, Артема Александрова – 2,5% и с подобными результатами участки еще встречаются», - отмечает Артем Александров.Действительно на отдельных избирательных участках итоги выборов существенным образом отличаются от средних показателей по округу, где кандидат от партии «Единая Россия» набирает в почти в 20 раз больше голосов, чем его оппоненты.



