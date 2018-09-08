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Довыборы в областную Думу - отрыв фаворита от конкурентов в 20 раз
Вчера, 15:42
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9 сентября состоялись выборы депутата Тамбовской областной Думы по Сосновскому округу, явка избирателей – 35%. Итоги выборов следующие:
Артем Александров (КПРФ) – 16,2%
Игорь Долгов (ЛДПР) – 8,1%
Елена Кулакова («Родина») – 19,9%
Андрей Харламов («СР») – 3,1%
Константин Черкасов («ЕР») – 48,9%
«Дорогие жители Сосновского и Моршанского районов! От всей души благодарен Вам за поддержку! Это наша общая с Вами победа! На предвыборном этапе мы вместе с вами определили круг первоочередных проблем, выработали стратегию дальнейшей работы», - заявил победитель Константин Черкасов.
Его оппонент на выборах кандидат от КПРФ Артем Александров, отметил, что избирательная кампания была очень интенсивная и интересная. «Всего в округе был 51 избирательный участок, где мы не смогли закрыть комиссии, есть вопросы к адекватности результатов. В селе Верхняя Ярославка с агитацией мы были за несколько дней до выборов, хорошо отработали село и удивителен результат: за Константина Черкасова – 90%, Артема Александрова – 2,5% и с подобными результатами участки еще встречаются», - отмечает Артем Александров.
Действительно на отдельных избирательных участках итоги выборов существенным образом отличаются от средних показателей по округу, где кандидат от партии «Единая Россия» набирает в почти в 20 раз больше голосов, чем его оппоненты.
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