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В Тамбовской области свирепствует бешенство
Вчера, 15:46
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В этом году на территории Тамбовской области существенным образом ухудшилась эпизоотическая обстановка по бешенству среди домашних и диких животных. С начала года уже выявлено 85 неблагополучных пунктов, десятки домашних животных заболели и умерли.
Как отмечают эксперты самое опасное животное, больное бешенством, даже не дикая лиса, а домашняя кошка, которая нападает на хозяев внезапно, из засады, особенно, когда хозяева отдыхают. Единственный способ не допустить заболевания человека бешенством, вовремя провести вакцинацию домашних животных и скота.
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