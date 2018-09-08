Налоговики опять судятся с заводом «Пигмент» 0 В арбитражном суде продолжается разбирательство налоговой службы с владельцем завода «Пигмент».

В Тамбовской области свирепствует бешенство 0 В этом году на территории Тамбовской области существенным образом ухудшилась эпизоотическая обстановка по бешенству среди домашних и диких животных.

Оппозиция проиграла дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу 0 Кандидаты от КПРФ Артём Александров и от «Родины» Елена Кулакова проиграли дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва по Сосновскому одномандатному избирательному округу № 15. Победу одержал кандидат «единоросс» Константин Черкасов.

Юбилей А.М. Плахотникова станет праздников для всех котовчан 0 Уже на следующей неделе 12 сентября главе города Котовска А.М. Плахотникову исполняется 60 лет.

В поселке Строитель торжественно открыли пешеходную дорожку 0 Вчера в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Боброва 0 В настоящее время в Тамбовском областном суде в рамках апелляционного производства рассматривается уголовное дело в отношении А.Ф. Боброва обвиняемого по статье ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Шамояну вынесли приговор по уголовному делу 0 Т. Шамояну судом вынесен приговор по уголовному делу в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Цена на зерновые культуры пошла в рост 0 Индекс цен производителей на реализованную сельхозпредприятиями продукцию за август 2018 года составил 102,5%, - сообщает Тамбовстат.

В Тамбове планируют ограничить скорость до 40 км/ч 0 На заседании общественного совета проекта «Безопасные дороги» обсудили вопрос ограничения скоростного режима в городе Тамбове, в том числе в ночное время до 40 км/ч.

Предприниматель не доказал, что у него «самые вкусные блинчики» 0 Тамбовское УФАС России 5 сентября 2018 года признало рекламу «Блинной» нарушающей требования Закона о рекламе – сообщает сайт управления.

Лаборатория областного онкологического диспансера в числе лучших 0 В течение года специалисты международной программы EQAS оценивали качество исследований в онкологических диспансерах по всему миру.

Самая талантливая молодежь удостоилась муниципальных стипендий 0 В Тамбовском молодежном театре прошла торжественная церемония награждения муниципальными стипендиями.

В Тамбове 18-летние крадут водку из магазинов, что дальше? 0 Чем может заниматься 18-летний молодой человек? В России он может служить в армии или где-нибудь учиться. В Тамбове такой молодой человек может попасться на краже водки из магазина.

Тамбовский пенсионер найден мертвым недалеко от дома 0 В Мичуринске найден мертвым 61-летний пенсионер, который пропал без вести 22 августа. Тело мужчины было найдено неподалеку от дома, где он и проживал. Пенсионер вышел из дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Тамбовский велопутешественник отправляется в Америку 0 Тамбовский велосипедист Александр Осипов 9 сентября отправится в Америку, чтобы стартовать с побережья Аляски и финишировать в столице Мексики городе Мехико. Таким образом, этим маршрутом велопутешественник сможет завершить кругосветное велопутешествие, которое он начал много лет назад.

Началось производство обновленной LADA 4х4 0 «АвтоВАЗ» приступил к производству LADA 4х4 2019 модельного года: автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника.

Жестокое убийство в Мичуринске 0 В Тамбовской области произошло очередное жестокое убийство. Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 28-летней девушки, сообщает Следственный комитет.

В ходе миграции Тамбовская область потеряла 3850 человек 0 В Тамбовской области сложилась тяжелая ситуация с выездом местного населения в другие регионы России и за рубеж. Так, за январь-июль 2018 года в Тамбовскую область приехало 20436 человек, а выехало 24286 человек.

Фото с места смертельного ДТП в Знаменском районе 0 В Знаменском районе Тамбовской области 5 сентября в ДТП погибла женщина 1991 года рождения. В 9 часов 24 минуты на 493-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Знаменского района, водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1992 года рождения, не справился с