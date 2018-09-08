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Налоговики опять судятся с заводом «Пигмент»
В арбитражном суде продолжается разбирательство налоговой службы с владельцем завода «Пигмент». Через суд налоговики хотят доначислить налогов в размере 252,7 млн рублей. Спор «Пигмента» с налоговиками длится с 2017 года.
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В арбитражном суде продолжается разбирательство налоговой службы с владельцем завода «Пигмент».
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