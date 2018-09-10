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«Черная молния» проведет бой в честь Дня здоровья и спорта
15 сентября в парке «Дружбы» в Тамбове пройдет областной День здоровья и спорта, начало мероприятия в 10 часов утра. В рамках праздника титулованный боксер Артур Осипов («черная молния») сойдется на ринге с другим боксером из Липецкой области. Всего боев с разными участниками будет три.
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