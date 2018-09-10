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Миллионы рублей пойдут на ремонт судов в Тамбовской области
Сегодня, 12:42
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В ближайшее время в Тамбовской области отремонтируют 4 здания суда, общая стоимость работ пока неизвестна, но лишь проект будет стоить почти 4 млн. рублей. В частности отремонтируют Ленинский районный суд, Первомайский районный суд, Уваровский районный суд и Тамбовский гарнизонный военный суд.
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