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Новые кадровые назначения в администрации города Тамбова
Сегодня, 13:39
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Вместо Александра Дрокова, который занимал должность председателя комитета финансов администрации города Тамбова назначен бывший работник банковской сферы Александр Жуков. Александр Жуков родился в 1974 году, работал в налоговых органах, а с 2002 года — в банковском секторе, занимая различные посты в ВТБ, «Газэнергопромбанке» и «Сбербанке».
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