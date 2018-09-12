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Молодая женщина осуждена за убийство бомжа
Вчера, 13:45
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Вынесен приговор молодой женщине из Мичуринска, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как установлено следствием в новогодние каникулы женщина распивала спиртные напитки. Выйдя курить в подъезд, она увидела там своего знакомого бомжа, который периодически заходил к ней, чтобы переночевать.
В этот раз она не захотели принимать незваного гостя, который настойчиво просился в квартиру. Разозлившись, женщина взяла нож, вышла в подъезд и нанесла ему несколько ударов в область груди и живота, уже в больнице мужчина скончался.
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