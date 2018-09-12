Александр Никитин три года назад был избран губернатором 0 Три года назад Александр Никитин был избран главой администрации Тамбовской области.

Молодая женщина осуждена за убийство бомжа 0 Вынесен приговор молодой женщине из Мичуринска, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Новые кадровые назначения в администрации города Тамбова 0 Вместо Александра Дрокова, который занимал должность председателя комитета финансов администрации города Тамбова назначен бывший работник банковской сферы Александр Жуков.

Осужденная Любовь Кругова сбежала на Украину 0 Бывшая начальница УФНС по Тамбовской области Любовь Кругова, осужденная к 9 годам лишения свободы за взятки объявлена в международный розыск.

«Тамбовский чернозем» стал бедствием для местных жителей 0 На днях жители села Правые Ламки Сосновского района провели собрание по вопросу экологического бедствия, которое стало возможным благодаря деятельности предприятия ООО «Тамбовский чернозем». Компания в черте населенного пункта начала работу по фасовке грунта.

Миллионы рублей пойдут на ремонт судов в Тамбовской области 0 В ближайшее время в Тамбовской области отремонтируют 4 здания суда, общая стоимость работ пока неизвестна, но лишь проект будет стоить почти 4 млн. рублей.

«Черная молния» проведет бой в честь Дня здоровья и спорта 0 15 сентября в парке «Дружбы» в Тамбове пройдет областной День здоровья и спорта, начало мероприятия в 10 часов утра.

Вновь введено ограничение на пребывание в лесах 0 С 12 сентября по 1 октября включительно вновь вводятся ограничения на пребывания в лесах на территории Тамбовской области.

Штрафы за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог 0 Профильный комитет Тамбовской областной Думы рекомендовал для принятия проект решения, согласно которому с 1 января 2019 года доходы от штрафов за нарушение ПДД пойдут в дорожный фонд области.

Налоговики опять судятся с заводом «Пигмент» 0 В арбитражном суде продолжается разбирательство налоговой службы с владельцем завода «Пигмент».

В Тамбовской области свирепствует бешенство 0 В этом году на территории Тамбовской области существенным образом ухудшилась эпизоотическая обстановка по бешенству среди домашних и диких животных.

Оппозиция проиграла дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу 0 Кандидаты от КПРФ Артём Александров и от «Родины» Елена Кулакова проиграли дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва по Сосновскому одномандатному избирательному округу № 15. Победу одержал кандидат «единоросс» Константин Черкасов.

Юбилей А.М. Плахотникова станет праздников для всех котовчан 0 Уже на следующей неделе 12 сентября главе города Котовска А.М. Плахотникову исполняется 60 лет.

В поселке Строитель торжественно открыли пешеходную дорожку 0 Вчера в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Боброва 0 В настоящее время в Тамбовском областном суде в рамках апелляционного производства рассматривается уголовное дело в отношении А.Ф. Боброва обвиняемого по статье ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Шамояну вынесли приговор по уголовному делу 0 Т. Шамояну судом вынесен приговор по уголовному делу в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Цена на зерновые культуры пошла в рост 0 Индекс цен производителей на реализованную сельхозпредприятиями продукцию за август 2018 года составил 102,5%, - сообщает Тамбовстат.

В Тамбове планируют ограничить скорость до 40 км/ч 0 На заседании общественного совета проекта «Безопасные дороги» обсудили вопрос ограничения скоростного режима в городе Тамбове, в том числе в ночное время до 40 км/ч.

Предприниматель не доказал, что у него «самые вкусные блинчики» 0 Тамбовское УФАС России 5 сентября 2018 года признало рекламу «Блинной» нарушающей требования Закона о рекламе – сообщает сайт управления.