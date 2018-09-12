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» » Александр Никитин три года назад был избран губернатором

Александр Никитин три года назад был избран губернатором

Вчера, 13:51
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Александр Никитин три года назад был избран губернаторомТри года назад Александр Никитин был избран главой администрации Тамбовской области. По мнению депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Полякова губернатор доказал эффективность и результативность своей деятельности на высоком посту. Аналогичного мнения Алексей Колмаков, который заявил, что Александр Никитин вывел Тамбовщину на качественно новый уровень развития, добился прорывных результатов по многим направлениям.
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