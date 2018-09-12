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В Тамбове ликвидируют стихийные зоорынки

Сегодня, 07:18
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В Тамбове резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация связанная с ростом бешенства среди животных. В этой связи местные власти начали проводить рейды по стихийным зоорынкам. В частности площадка рядом с домом быта «Русь» около Центрального рынка не предназначена для торговли животными.

Отсутствие документов, подтверждающих здоровье животных, которых реализуют на подобных стихийных рынках означает, что клинический осмотр они не проходили, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил.
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