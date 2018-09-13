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В сельсоветах Тамбовского района началась меняться власть
Сегодня, 07:57
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На прошедших выборах в органы местного самоуправления заметного успеха представители оппозиции добились в Тамбовском районе, в частности в Цнинском сельсовете из 15 депутатских мандатов 11 получили кандидаты от партии «Родина», хорошего результата добились представители КПРФ в Пичаевском районе. Вчера на первом заседании Совета депутатов главой Цнинского сельсовета избран депутат от партии «Родина».
Патовая ситуация сложилась в Стрелецком сельсовете, где ни одна политическая сила не смогла получить более половины депутатских мандатов. Решающий голос за депутатом от КПРФ, если он поддержит представителей партии «Родина» и ЛДПР при голосовании на должность главы поселения, то и второй сельский совет возглавит представитель оппозиционной партии.
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