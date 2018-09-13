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Денежные доходы населения продолжают снижаться
Средняя заработная плата по данным Тамбовстата в регионе составляет 23,5 тыс. рублей. Реальные денежные доходы на душу населения за отчетный период 2018 г. в сравнении с 2017 г. снизились почти на 3%. Для сравнения средняя заработная плата в стране достигает 40 тыс. рублей.
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