Экс-чиновнику Юрию Дубовику отказались пересматривать меру пресечения Комментариев: 0



Вывод суда о возможности Дубовика воспрепятствовать расследованию уголовного дела путем оказания давления на свидетелей, подтверждается протоколом допроса свидетеля, из которого следует, что он давал искаженные показания по просьбе Дубовика. Вопреки доводам апелляционной жалобы принятое решение основано на объективных данных, содержащихся в представленных материалах, в том числе на сведениях, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности Дубовика к инкриминируемому ему деянию. В августе Ленинский районный суд города Тамбова принял решение заключить под стражу бывшего заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Дубовика, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дубовик заключен под стражу по 5 октября 2018 года включительно. Апелляционная жалоба адвоката Дубовика на пересмотр меры пресечения была оставлена без удовлетворения.Вывод суда о возможности Дубовика воспрепятствовать расследованию уголовного дела путем оказания давления на свидетелей, подтверждается протоколом допроса свидетеля, из которого следует, что он давал искаженные показания по просьбе Дубовика. Вопреки доводам апелляционной жалобы принятое решение основано на объективных данных, содержащихся в представленных материалах, в том числе на сведениях, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности Дубовика к инкриминируемому ему деянию.



