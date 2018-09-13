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4 года за желание продолжить употребление спиртных напитков
Сегодня, 10:03
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Сотрудники полиции в селе Бондари Тамбовской области задержали преступника, который ограбил местный пивной бар. Как было установлено, житель Самары, работавший по найму в селе Бондари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел продолжить праздник для души и ограбил бар.
Преступник пойман, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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