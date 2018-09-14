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» » «Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отель

«Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отель

Вчера, 19:22
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«Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отельВ прошлом году администрация города Тамбова зарегистрировала право собственности города на здание накопительных емкостей литер АД1 по ул. Кавалерийская, 17, которое также известно как «элеватор смерти». При этом до последнего времени не был решен вопрос с земельным участком под зданием. После регистрации права собственности на земельный участок, здание включат в прогнозный план приватизации.

Ранее депутаты предлагали подорвать элеватор, но от планов отказались слишком уж рискованно, также выдвигались предложения разместить там городскую Думу или переоборудовать и открыть лофт-отель.

фото - lifetambov
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«Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отель

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В прошлом году администрация города Тамбова зарегистрировала право собственности города на здание накопительных емкостей литер АД1 по ул. Кавалерийская, 17, которое также известно как «элеватор смерти».

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