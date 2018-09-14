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Сотрудникам МУП «ТТС» задерживают зарплату
Сегодня, 07:14
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На коммунальном предприятии МУП «Тамбовтеплосервис» сложилась сложная ситуация с выплатой заработной платы работникам. Как стало известно все банковские счета, дебиторская задолженность МУП «Тамбовтеплосервис» арестованы судебными приставами-исполнителями в рамках сводного исполнительного производства. Заработная плата работников предприятия также выплачивается через службу судебных приставов-исполнителей, но частями.
Вопрос невыплаты заработной платы работникам МУП «Тамбовтеплосервис» взят на контроль, организовано проведение мониторинга.
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