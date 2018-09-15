Десятый ребенок и это не предел 0 Многодетная мать в Тамбове родила десятого малыша. Родился настоящий богатырь с весом 4 килограмма 400 грамм.

В Моршанске сбили школьника 0 В Моршанске по улице Высокой произошло ДТП, водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего велосипедиста.

Тамбовские сельские врачи получили по 1,5 миллиона рублей 0 Выплаты по 1,5 миллиона рублей в рамках программы «Земский фельдшер» получили 7 докторов и 13 фельдшеров, которые трудоустроились в Котовске, а также в Бондарском, Кирсановском, Моршанском, Никифоровском, Рассказовском, Сосновском и Тамбовском районах.

Мотоциклист за рулем «Бандита» погиб в Ржаксе 0 В поселке Ржакса Тамбовской области 15 сентября погиб мотоциклист, который врезался в шлагбаум. В 19.00 на улице Южной рабочего поселка Ржакса молодой человек 2003 года рождения, управлявший мотоциклом «Бандит Мотоланд», столкнулся со шлагбаумом.

В Тамбов вернется хорошая погода 0 Дождливая погода пришла в Тамбов ненадолго. По прогнозам синоптиков, уже во вторник вернется солнце и дожди закончатся. Дневная температура воздуха в период 18-21 сентября составит около 25 градусов.

Свёкла-красавица на всю Россию славится – праздник в Кирсанове 0 15 сентября в Кирсановском районе прошел первый гастрономический фестиваль «Свёкла-красавица на всю Россию славится!».

Сотрудникам МУП «ТТС» задерживают зарплату 0 На коммунальном предприятии МУП «Тамбовтеплосервис» сложилась сложная ситуация с выплатой заработной платы работникам.

Фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика" 0 В столице легкой промышленности области в городе Рассказово прошел фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика".

В Моршанске открыли памятник Екатерине II 0 В день города в Моршанске открыли памятник-бюст императрице Екатерине II, именно она придала статус город селению Морша.

«Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отель 0 В прошлом году администрация города Тамбова зарегистрировала право собственности города на здание накопительных емкостей литер АД1 по ул. Кавалерийская, 17, которое также известно как «элеватор смерти».

4 года за желание продолжить употребление спиртных напитков 0 Сотрудники полиции в селе Бондари Тамбовской области задержали преступника, который ограбил местный пивной бар.

Экс-чиновнику Юрию Дубовику отказались пересматривать меру пресечения 0 В августе Ленинский районный суд города Тамбова принял решение заключить под стражу бывшего заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Дубовика, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Три карты» – трагическая история об искушении 0 20 и 21 сентября в Тамбовском молодежном театре пройдет премьера спектакля «Три карты».

Денежные доходы населения продолжают снижаться 0 Средняя заработная плата по данным Тамбовстата в регионе составляет 23,5 тыс. рублей.

В сельсоветах Тамбовского района началась меняться власть 0 На прошедших выборах в органы местного самоуправления заметного успеха представители оппозиции добились в Тамбовском районе, в частности в Цнинском сельсовете из 15 депутатских мандатов 11 получили кандидаты от партии «Родина», хорошего результата добились представители КПРФ в Пичаевском районе.

Акцию против пенсионной реформы планируют провести 22 сентября 0 22 сентября в 11.00 по адресу: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18 на дворовой территории состоится встреча-митинг, организованная депутатским корпусом КПРФ по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Знаменском районе слесарь захлебнулся в навозосодержащих стоках 0 Вчера в Знаменском районе на территории цеха откорма сельскохозяйственной организации произошел смертельный случай.

По факту невыплаты зарплаты работникам «Моршанскхиммаш» возбуждено уголовное дело 0 Вот уже несколько лет существует проблема с выплатой заработной платы работникам завода «Моршанскхиммаш».

Фермеры получили миллионы рублей на развитие 0 9 фермеров, которые ведут деятельность на территории Тамбовской области, получили грантовую поддержку, торжественное мероприятие прошло в управлении сельского хозяйства области.

В Тамбове ликвидируют стихийные зоорынки 0 В Тамбове резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация связанная с ростом бешенства среди животных.