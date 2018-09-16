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» » Центр Тамбова перекроют на два дня

Центр Тамбова перекроют на два дня

Сегодня, 07:15
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В связи с проведением сегодня I съезда православной молодежи Тамбовской епархии, а 19 сентября форума «За эффективные, честные и прозрачные закупки» в центре города Тамбова будут введены ограничения для автомобильного транспорта. В частности с 7.00 и до окончания мероприятий будет запрещена остановка транспорта на площади Ленина, а также по четной стороне улицы Степана Разина.
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