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Температура опустилась до 0 градусов Цельсия
Сегодня в Тамбовской области ночью температура воздуха опустилась до 0 градусов Цельсия, днем температура прогреется до 20 градусов тепла. В субботу нас ожидает температура + 25 градусов Цельсия. На этой и следующей недели возможны дожди.
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Сегодня в Тамбовской области ночью температура воздуха опустилась до 0 градусов Цельсия, днем температура прогреется до 20 градусов тепла.
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Вчера в Знаменском районе на территории цеха откорма сельскохозяйственной организации произошел смертельный случай.